Спецназ США понес потери при согласованной с Трампом операции в Йемене

Американский спецназ атаковал штаб-квартиру «Аль-Каиды» в Йемене в ходе операции, согласие на которую дал президент Дональд Трамп. В ходе боя один солдат погиб, трое были ранены

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Пентагона, целью спецоперации в Йемене был сбор информации о группе боевиков, связанной с террористической сетью «Аль Каида» (запрещенной в России организации). Однако в результате солдаты попали под обстрел и открыли ответный огонь. В результате боя один спецназовец погиб, трое получили ранения. В Пентагоне указывают, что 14 боевиков были убиты, ни одного пленного взять не удалось.

Тем не менее в Министерстве обороны США указывают, что в результате рейда «удалось получить информацию, которая позволит узнать больше о запланированных боевиками терактах».

В Пентагоне объяснили, что подобные операции, проводившиеся в прошлом, позволили больше узнать о финансировании террористов и способах вербовки ими новых боевиков.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил, что президент Трамп был проинформирован о предстоящей операции. При этом он указал, что американские военные всегда рискуют, когда борются с терроризмом.

Жители Йемена входят в число граждан, которым запрещен въезд в США в соответствии с указом, который Трамп подписал на этой неделе. Среди других стран, жители которых не смогут попасть в Соединенные Штаты, названы Сирия, Ирак, Иран, Ливия, Судан и Сомали.