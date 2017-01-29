ФСБ арестовала дорожного бизнесмена, связанного с Севзапуправтодором

В Ленинградской области задержали крупного предпринимателя, связанного с дорожным бизнесом. Об этом стало известно 29 января. Под подозрением транспортной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти оказался Павел Конашенков. Он считается хорошим другом бывшего главы ФКУ «Севзапуправтодор» Валентина Иванова.

Главу ряда дорожных компаний подозревают в мошенничестве. Обыски проходили, в том числе, в офисе казенного учреждения.

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