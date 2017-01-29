Экс-глава ВФЛА: Информатор WADA Степанова провоцировала на разговоры о допинге

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал заявления информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии Степановой о том, что она не чувствует себя в безопасности вдали от России.

«Я не думаю, что это огромное событие. Разве какой-то известный, талантливый и суперодаренный человек покидает нашу Родину? Это ее выбор, она оставила здесь о себе «замечательное наследие». Воспользовалась доверием людей, с которыми общалась, я не могу назвать это общение дружбой.

И использовала запрещенные методы, в том числе законодательствами Российской Федерации и Германии, о нарушении частной жизни. Скрытой камерой снимала разговоры, на которые она умело провоцировала людей. И создала почву для грандиозного скандала в Российской Федерации.

Сотни, наверное, тысячи людей в перспективе развития легкой атлетики в России сейчас лишены всех возможностей профессионально заниматься видом спорта и выступать на зарубежных соревнованиях. И что она после этого ждет?» — передает слова Балахничева «Р-Спорт».

Ранее бывший спортивный чиновник заявил, что Степанова стала информатором WADA из-за ненависти к более успешным коллегам, а вице-президент ВФЛА сказал, что Степанова нагадила и хочет, чтобы ее воспринимали иначе.