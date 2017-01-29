Ученые: кукуруза может превратить хомяков в каннибалов

Большое количество кукурузы в рационе хомяков превращает их в каннибалов, пожирающих свое потомство. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Страсбургского университета.

Цель этого исследования состояла в том, чтобы понять, почему в Западной Европе вымирает обыкновенный хомяк (Cricetus Cricetus). Выяснилось, что виной всему — переизбыток кукурузы в рационе, что становится причиной необычайно агрессивного поведения грызунов.

Подобная диета провоцирует нехватку витамина В3 в организме и приводит к пеллагре. После эксперимента выяснилось, что если в рацион грызунов добавить витамин, они перестают вести себя агрессивно.

Пеллагра — заболевание, один из видов авитаминоза, который является следствием длительного неполноценного питания. До сих пор распространена в Южной Америке и Африке.