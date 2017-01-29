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29.01.2017 18:30

Фийон заявил, что считает себя жертвой "политического хода"

Кандидат на пост президента Франции экс-премьер Франсуа Фийон заявил в интервью газете Journal du Dimanche, что чувствует себя жертвой "политического хода" в связи со скандалом вокруг его жены Пенелопы Фийон.

В среду Национальная финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении супруги Фийона Пенелопы по статьям о присвоении государственных средств. После этого Фийон заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования.

"Как не иметь такого чувства? Как не думать, что есть силы, которые принимают участие в том, чтобы заставить меня молчать и попытаться ослабить (позицию. — Ред.) моей кандидатуры, даже попытаться помешать мне баллотироваться?" — ответил Фийон на вопрос о том, есть ли у него ощущение, что он жертва "политического хода". Он также отметил, что начиная свою кампанию, он не ожидал, что это будет настолько сложно.

"Это грубая манипуляция, но я уверен, что правосудие не позволит воспользоваться этими маневрами, которые источают клевету (для достижения своих целей. — Ред.). Этим фактам уже много лет, платежные ведомости заработной платы зарегистрированы в Национальном собрании, все было заявлено в налоговом управлении", — пояснил Фийон.

Он добавил, что "не даст себя сразить".

Скандал вокруг супруги экс-премьера разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Также была оговорка, что нанимать членов семьи на различные должности в правительстве не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно. Сам Фийон заявил, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1980 году.

Источник: РИА Новости


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