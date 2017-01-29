Кличко рассказал о подготовке Киева к «Евровидению»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что подготовка к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение» идет по графику, сообщает УНН.

«31 января в Киев приедет мэр Стокгольма, который вручит ключ «Евровидения», — сказал он.

Киевский мэр отметил, что подготовка к «Евровидению» проходит «нормально». «Мы даже дважды в неделю встречаемся (с организаторами. — «Газета.Ru»), обсуждаем проблемы, которые нужно решать», — подчеркнул Кличко.

По его словам, киевская власть зарезервировала средства для приведения в соответствие территории выставочного центра, где будет проходить песенный конкурс.

«Мы входим сейчас в финальную стадию подготовки к проведению Евровидения. Еще есть много вызовов, город готовится — инфраструктура, озеленение, приведение в порядок территорий», — добавил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что жеребьевка стран — участниц музыкального конкурса «Евровидение» пройдет 31 января в Киевской городской государственной администрации.