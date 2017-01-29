Иран выразил протест США из-за указа Трампа

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии Джулио Хааса, представляющего интересы Вашингтона в Тегеране, чтобы выразить протест в связи с указом президента США Дональда Трампа об ограничении на въезд иранских граждан, передает РИА «Новости».

По словам представителя иранского МИДа Бахрама Касеми, послу было «передано письмо с протестом в связи с недавним указом президента США и вводимыми ограничениями и дискриминационным поведением в отношении граждан Ирана, направляющихся в Америку».

Посол сообщил, что передаст протест госдепартаменту США в кратчайшие сроки.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал президента США Дональда Трампа за ужесточение американской иммиграционной политики, в рамках которой гражданам семи мусульманских стран был временно запрещен въезд в страну.