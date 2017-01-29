Россияне выиграли смешанную эстафету по биатлону на ЧЕ

Сборная России по биатлону одержала победу на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Польше.

В состав на эстафету были включены Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов. В общей сложности на этапе были допущены 6 промахов на восьми огневых рубежах.

Вторыми к финишу пришли спортсмены из Норвегии. С девятью промахами они отстали на 36,4 секунды. Третьи – украинцы (на их счету шесть промахов и один штрафной круг).