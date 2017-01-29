В КПРФ не смогли найти бывшего депутата Вороненкова

В КПРФ пока что не смогли связаться с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, который якобы дал показания генпрокурору Украины Юрию Луценко против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена президиума ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина.

В случае подтверждения, что Вороненков «уехал в страну, которая враждебна по отношению к РФ»,​ в КПРФ с партийной точки зрения будут разбираться с ситуацией, «потому что это очень плохая ситуация», сказал Афонин, заметив, что Вороненков в Госдуме состоял в комитете по безопасности.

Афонин также отметил, что у Вороненкова было время опровергнуть «появившуюся информацию».

​ «У нас решают контрольные органы партии, но моя личная оценка: если это действительно было, то это серьезный ущерб и партии, и стране, поэтому будем разбираться», — сказал Афонин в ответ на вопрос, планируют ли коммунисты исключить Вороненкова из партии.

Ранее, 27 января, газета «Коммерсантъ» сообщила, что бывший депутат от КПРФ Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о государственной измене Виктора Януковича. По словам источника издания, переехавший в Киев экс-депутат частично подтвердил данные, которые ГПУ предоставил другой бывший депутат Госдумы, Илья Пономарев.

Собеседник «Коммерсанта» не исключил, что Луценко предъявил Януковичу обвинения в госизмене, основанные на том, что бывший президент якобы «пригласил на Украину российские войска», именно после встречи с Вороненковым.

Генпрокурор Украины 27 декабря на пресс-конференции в Краматорске заявил, что по делу против Януковича дал показания Пономарев. 23 января в интервью телеканалу «1+1» Луценко говорил о том, что его ведомством были допрошены два бывших депутата Госдумы.

Зампред ЦК КПРФ, депутат Владимир Кашин ранее усомнился в том, что Вороненков дал показания против Януковича, так как он был с ним знаком «не настолько близко». По мнению Кашина, это, скорее всего, «по большому счету, очередная «утка», а Вороненков просто, может быть,​ выразил «какую-то точку зрения».