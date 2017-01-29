В Нидерландах не смогли расшифровать данные по MH17 от России

Следователи из Нидерландов не смогли расшифровать данные с радаров, которые были переданы в Москву в рамках расследования крушения малайзийского MH17 в Донбассе, передает Standart.

«Необходима дополнительная информация для того, чтобы хорошо понимать, что изображено на радиолокационных снимках», — сообщили представители прокуратуры страны.

По их словам, данные о снимках были переданы в формате, который не соответствует международным стандартам.

Сообщается, что запрос о повторном предоставлении данных был направлен в Москву.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Европа не заинтересована в публикации расследования крушения Boeing.