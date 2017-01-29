Ален Делон отказался сменить Полански на посту президента премии «Сезар»

Французский актер Ален Делон прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост президента премии «Сезар», после того как режиссер Роман Полански отказался от назначения в связи с протестами активистов феминистских движений, передает le Figaro.

«Я не буду президентом «Сезара» в знак солидарности с Полански», — сказал актер.

Он также подчеркнул, что считает необходимым «оставить в покое» Полански.

«Мы будем вспоминать 1970-й каждый раз, когда он будет переходить улицу?» — спросил актер, имея в виду судебное дело о сексуальных действиях по отношению к совершеннолетней, фигурантом которого является Полански.

В 1990-е годы потерпевшая по данному делу заключила соглашение о компенсации ущерба и отозвала обвинения.