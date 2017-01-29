Федерер обыграл Надаля и стал пятикратным победителем Australian Open
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в пятый раз выиграл Открытый чемпионат Австралии, сообщает Р-Спорт.
В финале Федерер встречался с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч продолжался 3 часа 37 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу швейцарца.
Таким образом, Федерер в 18-й раз в карьере выиграл турнир Большого шлема. Ранее он становился победителем Australian Open в 2004, 2006, 2007 и 2010 годах.
Источник: РИА Новости