В Петербурге задержали организатора акции против закона о декриминализации побоев

Организатор акции, Леда Гарина, оказалась в полицейском участке в Петербурге 29 января. Там на неё составили административный протокол за самоуправство.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу, для проведения акции в центре Петербурга организаторам понадобилось установить некое ограждение, которое мешало прохожим. Это и стало причиной задержания. По статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство) за такое правонарушение полагается штраф от 100 до 300 рублей.

Напомним, Госдума приняла закон, исключающий из Уголовного кодекса «побои в отношении близких людей». Эта инициатива широко обсуждалась общественностью и стала поводом для проведения акции в Петербурге.