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16:52 29.01.2017
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29.01.2017 16:05

В Петербурге задержали организатора акции против закона о декриминализации побоев

Организатор акции, Леда Гарина, оказалась в полицейском участке в Петербурге 29 января. Там на неё составили административный протокол за самоуправство.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу, для проведения акции в центре Петербурга организаторам понадобилось установить некое ограждение, которое мешало прохожим. Это и стало причиной задержания. По статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство) за такое правонарушение полагается штраф от 100 до 300 рублей.

Напомним, Госдума приняла закон, исключающий из Уголовного кодекса «побои в отношении близких людей». Эта инициатива широко обсуждалась общественностью и стала поводом для проведения акции в Петербурге.


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27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
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27.01.2017 10:44
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Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
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Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
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