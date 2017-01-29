«МЮ» согласился продать лучшего бомбардира после рекордного предложения

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить лучшего бомбардира в истории клуба Уэйна Руни в китайский клуб. Трансфер может состояться в феврале

Уэйн Руни может уже в феврале перейти в один из китайских клубов, сообщает Mirror. За три года в Китае нападающий заработает больше, чем за 17 лет в английской премьер-лиге.

Неназванный китайский клуб предложил Руни трехлетний контракт на рекордные в истории футбола £140 млн (€164 млн). В пересчете это получается £897 тыс (€1 млн) в неделю. В «Манчестер Юнайтед» зарплата нападающего составляет £300 тыс. (€352 тыс.) в неделю.

Переехав в чемпионат Китая, 31-летний футболист станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Сейчас наиболее высокую зарплату в мире получает аргентинец Карлос Тевес, который в «Шанхай Шенхуа» зарабатывает £650 тыс. (€763 тыс.) в неделю.

21 января Руни принес «Манчестер Юнайтед» ничью в выездном матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити», реализовав штрафной на пятой добавленной арбитром минуте.