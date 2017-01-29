По ком звонил Трамп

Президент Трамп позвонил президенту Путину, как и обещал накануне. Как они поговорили об антироссийских санкциях – выясняла «Фонтанка».

В субботу вечером по Москве, а в Америке – пополудни президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Первый официальный разговор двух лидеров был проанонсирован в российской прессе. От этого события ждали, что чуть ли не прямо по телефону Трамп снимет с России санкции. В итоге неизвестна даже точная продолжительность разговора. Западная пресса рассказывает о нём скупо и ставит в один ряд со звонками президента США ещё четырём главам государств. Российская в унисон цитирует сайт Кремля.

28 января звонка Дональда Трампа в России ждали. Накануне, в пятницу, появилась информация о том, что американский президент уже чуть ли не ручку занёс для подписания указа о снятии антироссийских санкций. И будто бы обрадует этим Владимира Путина по телефону в субботу. Источником ценнейших сведений был твиттер одного из сотрудников аналитической организации Atlantic Council, а тот ссылался на некие «источники в DC», то есть в Вашингтоне. Которые «говорят, что у администрации Трампа уже готов указ о снятии санкций с России».

Фото: фото с сайта twitter.com

Потом утечку подтвердила журналист издания Politico, тоже в Твиттере. По её данным, «несколько источников» сообщили о вероятном существовании указа, который «в одностороннем порядке снимет санкции» с России.

Фото: фото с сайта twitter.com

Вечером в пятницу на всех, кто уже мысленно готовился праздновать, пролил холодный душ сам Трамп. В тот день он принимал в Белом доме премьер-министра Великобритании. Тереза Мей стала первым лидером, которого новый президент США пригласил в Вашингтон. В ходе встречи речь шла о будущем НАТО – и собеседники «подтвердили непоколебимую приверженность этому альянсу» (цитата по The Telegraph). Говорили они о борьбе с терроризмом, о партнёрстве двух стран и отношениях США с Европой, а в контексте всего этого упомянули о России. Во время их совместной пресс-конференции на вопрос о Путине Трамп ответил так.

«Я не знаю этого джентльмена. Надеюсь, мы будем иметь фантастические отношения. Это возможно, но так же возможно, что и не будем. У меня много раз бывало, когда я думал, что полажу с людьми, но они мне вообще не нравились. А бывало, что я не думал иметь существенных отношений, а они становились отличными», – цитирует Трампа The Telegraph.

В субботу тема предстоящего разговора двух президентов развивалась до самого вечера.

Фото: фото с сайта twitter.com

Кто-то живо представлял себе, как возникшее между странами новое чувство приведёт к тому, что один лидер снимет с другого санкции.

Фото: фото с сайта twitter.com

О любви вообще в этот день вспоминали многие – и цитировали старую лирическую песню, ставшую опять модной.

Фото: фото с сайта twitter.com

Особо прозорливые предсказывали результаты встречи.

Фото: фото с сайта twitter.com

Самые корыстные прикидывали выгоду.

Фото: фото с сайта twitter.com

Тем временем Трамп действительно напряжённо работал с телефоном. Это было понятно по тому, что в твиттере @POTUS, перешедшем к новому президенту от Обамы вместе с Овальным кабинетом, уже несколько часов не появлялось новых реплик. О том, что происходило в это время, рапортовал пресс-секретарь Шон Спайсер. Этот день, писал он, @POTUS начал со звонка премьер-министру Японии. Синдзо Абэ стал вторым после Терезы Мей лидером, получившим официальное приглашение в Белый дом.

В восемь вечера по Москве, а по Вашингтону – в полдень Спайсер написал, что @POTUS 45 минут беседовал с Ангелой Меркель, а сейчас разговаривает с российским президентом Путиным, это у Трампа «третий из пяти правительственных звонков».

Фото: фото с сайта twitter.com

И на этом – всё. О содержании и итогах разговора Спайсер не рассказал ничего. Потом, видимо, у Трампа возникла пауза, во время которой он бросился к Твиттеру. Но вместо того, чтобы рассказать о судьбоносной беседе с российским президентом, стал цитировать высказывания премьер-министра Израиля, одобряющего строительство стен между странами для защиты от нелегальных мигрантов.

В 20.53 «РИА Новости» сообщило, что «телефонный разговор Путина и Трампа завершился». Агентство ссылалось на Reuters, будто бы получившее информацию от некоего «высокопоставленного чиновника в администрации США». В ленте Reuters к этому моменту последняя новость с упоминанием Путина и Трампа датировалась 27 января. РИА иллюстрировало свою информацию фотографией из твиттера пресс-секретаря Трампа, которая в оригинале сопровождала твит об Ангеле Меркель. И вся новость, по сути, была русским переводом именно этого твита. Потом Трамп звонил ещё президенту Франции и премьер-министру Австралии, в России наступала ночь, а народу так и не рассказали, сняли санкции или нет.

Около 11 вечера наконец появилось сообщение на сайте Кремля. Президент Путин «поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в предстоящей деятельности». В ходе беседы стороны продемонстрировали «настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе». И обстоятельно обсудили следующие темы: борьбу с международным терроризмом, который назвали «главной угрозой», а также «положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова». Затронули «основные аспекты кризиса на Украине» и условились «наладить партнёрское сотрудничество по всем этим и другим направлениям». Напоследок Путин и Трамп «условились поддерживать регулярные личные контакты», в частности – согласовать «возможные сроки и место проведения личной встречи». Дональд Трамп пожелал «процветания и счастья российскому народу», к которому относится с симпатией, а Владимир Путин ответил, что «испытывает аналогичные чувства к американцам».

Всё. О санкциях – ни слова. Если конечно, не считать прозрачного намёка – фразы о важности «восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений».

Это был, на самом деле, второй телефонный разговор Путина и Трампа. Первый произошёл в ноябре, когда Трамп действовал в статусе избранного, но не вступившего в должность президента. Тогда, сообщал сайт Кремля, Владимир Путин «поздравил собеседника с победой на президентских выборах», оба выразили готовность совместно бороться «с общим врагом номер один – международным терроризмом» и «высказались в пользу активной совместной работы» над двусторонними отношениями «по самому широкому кругу вопросов». В ноябре же они условились продолжить контакты по телефону, а «в перспективе предусмотреть личную встречу».

Воскресным утром, 29 января, уже можно было прочесть заметки о разговоре президентов в американских газетах. Очень короткие, в «подвале» полос. Потому что на первые места западная пресса ставила новости об указе Трампа, запретившем въезд мигрантам из мусульманских стран, и о решении судьи, признавшем этот указ незаконным. Из сообщений о телефонном разговоре с президентом России можно узнать: лидеры обсудили «начало улучшения отношений между США и Россией, нуждающихся в ремонте», а также «ряд тем от взаимного сотрудничества в борьбе с ИГИЛ до совместных усилий для достижения большего мира во всём мире, включая Сирию», – цитата по The Washington Post. Газета отмечает, что, вопреки намёку Кремля на возможное снятие санкций, который читается во фразе об экономическом сотрудничестве, этот вопрос президенты не обсуждали. И даже, пишет The Washington Post, этой темы избегали: Трамп в вопросе о санкциях «был уклончив».

Более оптимистично смотрят на состоявшуюся беседу российские издания, почерпнувшие информацию с сайта Кремля.

«Российский президент упомянул о 200-летней истории отношений между странами и борьбе с общим врагом в обе мировые войны, – рапортует «РИА Новости». – Теперь в Москве рассчитывают вновь объединиться против нового общего врага – терроризма. При прежней администрации США этого сделать так и не удалось, несмотря на многочисленные предложения России».

Интересно, что в последней беседе, если судить по всё тому же сайту Кремля, президент Путин ни словом не упоминал 200-летние отношения двух стран. Говорил он об этом в прошлом разговоре – ноябрьском. Но это, впрочем, и неважно. Воспоминания о 200-летней истории – это, по сути, единственное, чем различаются, судя по сайту Кремля, две важнейшие вехи в российско-американских отношениях.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»