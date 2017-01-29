Рианна обозвала Трампа аморальной свиньей

Американская певица Рианна выступила с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Обращение она опубликовала на своей странице в Twitter.

«Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое», — говорится в сообщении.

Рианна не указывает, с чем именно связано ее недовольство. Предположительно, речь идет о недавнем указе главы государства об ужесточении иммиграционной политики. Обладателям грин-карт из семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) запретили въезд в США.

Сама Рианна родилась на Барбадосе.

Резкие высказывания в адрес Трампа ранее прозвучали и из уст Мадонны. Певица выступила на женском марше 21 января, ее речь изобиловала матерными выражениями. Она «послала» республиканца и призналась, что думала о том, чтобы «взорвать Белый дом». Позже артистка объяснила свое поведение. По ее словам, она хотела «приободрить женщин и брошенных на произвол судьбы людей, чтобы они не отчаивались, а сплотились».

В ответ политик назвал поступок певицы позорным для США, а саму Мадонну — отвратительной.