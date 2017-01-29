СМИ: Журналисты НТВ попали под обстрел в Донбассе

Журналисты съемочной группы телеканала НТВ попали под обстрел во время записи сюжета в Макеевке, передает «Донецкое агентство новостей».

«Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю», — рассказал корреспондент канала Даниил Левин.

Отмечается, что в данный момент журналисты находятся в безопасном месте.