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29.01.2017 15:31

Нижегородскую школьницу спасли из плена в Дагестане

Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика террористической организации в Дагестане. Об этом в воскресенье, 29 января, ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Нижегородской области.

Как отмечается, спецоперация прошла в конце января. Об исчезновении 16-летней учащейся 11-го класса сообщили ее родители. Девушку нашли в одном из дагестанских аулов уже через три дня.

Школьница познакомилась с вербовщиком в соцсетях летом 2016 года. На связь он вышел первым, рассказывал ей о «богатом и успешном будущем, если она уедет с ним». При этом мужчина заявлял, что родным и друзьям она якобы не нужна. В результате зимой после домашней ссоры и конфликта со сверстниками девушка улетела к молодому человеку.

После освобождения школьница рассказала, что в Дагестане его поведение резко поменялось. Мужчина начал угрожать расправой, если она не будет его слушаться.

В пресс-службе подчеркнули, что вербовщики путем психологического воздействия пытаются вовлечь человека в радикальные течения ислама и в последующем получить из этого выгоду. «Женщин используют как смертниц, прислугу или секс-рабынь», — отметили в УФСБ, добавив, что школьница могла попасть в ряды международных террористических организаций.

22 декабря 2016 года бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) приговорили к 4,5 года колонии общего режима за попытку присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Источник: Lenta.ru


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