Мартина Шульца выдвинули кандидатом на пост канцлера ФРГ
Руководство Социал-демократической партии Германии единогласно приняло решение о выдвижении бывшего главы Европарламента Мартина Шульца на пост канцлера ФРГ, передает Spiegel.
Кандидатура Шульца была предложена лидером партии Зигмаром Габриэелем, который также передаст Шульцу бразды правления партией, в связи с собственным назначением на пост главы МИД ФРГ.
Официальное утверждение Шульца пройдет в марте, в ходе внеочередного съезда СДПГ.
Источник: Газета.Ru