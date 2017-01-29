Лондонская полиция осталась без винтовок из-за брака

Компания-производитель отозвала винтовки SIG Sauer MCX, находившиеся на вооружении полиции Лондона, из-за того, что при определенных условиях оружие может случайно выстрелить, пишет газета Sunday Times.

Как отмечает газета, в прошлом месяце компания проинформировала лондонскую полицию и других пользователей о возможной неисправности и призвала прекратить использование оружия.

"SIG в результате масштабных заводских испытаний обнаружила, что в очень редких случаях, о которых не сообщалось при использовании в полевых условиях и которые чрезвычайно трудно воспроизвести, может возникнуть ситуация, когда произойдет непреднамеренная разрядка (оружия)", — говорится в заявлении компании. В связи с этим производитель призвал "немедленно прекратить использование огнестрельного оружия", заявив, что проведет модернизацию моделей MCX.

Полиция Лондона подтвердила, что использовала винтовки MCX. "Полиции известно о проблеме, о которой сообщила компания SIG Sauer", — говорится в ее заявлении. Точное число винтовок SIG Sauer MCX, находившихся на вооружении полиции, не сообщалось.