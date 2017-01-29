В Москве расследуют обстоятельства загадочной гибели мужчины

Днем 29 января в столице обнаружили тело погибшего 41-летнего мужчины. Он был обнаружен на козырьке одного из домов, сообщает столичное ГСУ СК.

По предварительной информации, мужчина умер после падения с высоты одного из жилых домов по Шмитовскому проезду. Ранения оказались смертельными.

Следствие проводит проверку по факту трагической смерти человека. Опрашиваются его родственники и свидетели. Решение о возбуждении дела будет принято после проведения проверки.