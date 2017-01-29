Полиция и ФСБ нашли в Воронеже рецидивиста, изуродовавшего девушку на Васильевском из-за страха

После зверского нападения на девушку на 3-й линии Васильевского острова, произошедшего утром 21 января этого года, в Управлении уголовного розыска Петербурга была создана группа из оперативников «заказного» и «разбойного» отделов. Коллегам из полиции даже помогла своими техническими мощностями Служба по борьбе с терроризмом регионального УФСБ. До тех пор, пока подозреваемого не взяли в Воронеже, никто не мог понять, зачем из-за скромного кошелька надо было уродовать петербурженку. Оказалось, что задержанный только в 14 лет научился читать, всю жизнь провел за решеткой, а изрезал человека из-за страха потерять надежду на новую жизнь.

По информации «Фонтанки», 28 января 2017 года оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали в Воронеже 24-летнего местного жителя Валерия Арзуманова. По данным «Фонтанки», к нему в квартиру они вошли около трех часов утра. К утру 29 января задержанного уже доставили в Следственный комитет Петербурга. Сегодня ему вменяют разбой и покушение на убийство.

«Фонтанка» ранее сообщала, как пострадала девушка на Васильевском острове после нападения на нее в подъезде дома 48 по 3-й линии. Сегодня мы можем добавить, что 29-летняя петербурженка получила проникающие удары ножом в грудь, печень, плечи, руки, шею и лицо. В связи с тем, что преступник действовал умышленно предельно жестоко, в ГУ МВД была создана особая группа, куда вошли оперативники Василеостровского района, «заказного» и «разбойного» отделов Управления уголовного розыска. Как стало известно «Фонтанке», даже Служба по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти помогала в раскрытии, предоставив полиции свои технические мощности.

В результате и был вычислен подозреваемый. Любопытно, что в первые часы после преступления помощь оказала даже известная петербургская компания «Таксовичкоф». Дело в том, что осмотр записей камер видеонаблюдения на 2-й и 3-й линиях Васильевского острова дал версию, что преступник скрылся на такси. И служба «Таксовичкоф» проанализировала все заказы и нашла водителя, который забирал неизвестного примерно в это время и в этом месте. Несмотря на то что точного адреса, где в Петербурге проживал подозреваемый, тогда не установили, все же первые данные оперативники получили. Сама же потерпевшая могла мало что сказать о человеке, который напал на нее сзади и нанес десятки ударов ножом. Тем более что она находится до сих пор в Военно-медицинской академии.

Как выяснила «Фонтанка», задержанный недавно сменил свою первую фамилию от рождения – Воронов на Арзуманов. Мотивировал он это тем, что хотел начать новую жизнь. Сама же его биография представляет собой печальную историю, из которой социолог смог бы соорудить целое исследование. Так, Воронов-Арзуманов воспитывался в детском доме, после того как его родители пропали из-за своего же маргинального образа жизни. Учиться он начал только в колонии, куда попал сразу после того, как ему исполнилось 14 лет. После этого он еще три раза осуждался за различные насильственные преступления, а последний раз освободился в конце декабря прошлого года. По его же словам, решив начать новую жизнь, он приехал в Петербург и начал думать, как достать деньги. Купив нож в магазине в районе станции метро "Озерки", он ходил по городу и искал жертву. Таким образом, он встретил ее как раз утром 21 января на Васильевском острове.

Как он сам признается, как только он первый раз ударил девушку ножом в плечо, он испугался, что она его запомнит. Следовательно, она его сможет опознать, а значит, ему не удастся начать новую жизнь. Вот он и изрезал ее. Что касается добычи, то ему досталось 13 тысяч рублей.

Ходатайство Следственного комитета о его аресте будет рассматриваться Василеостровским судом сегодня, 29 января, после 18 часов.