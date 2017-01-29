СМИ узнали об уходе президента «Росгосстраха» из компании

Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров объявил топ-менеджерам компании об уходе. С 30 января его обязанности будет исполнять представитель холдинга «Открытие». Об этом со ссылкой на информированный источник на страховом рынке сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что смена руководства станет частью антикризисного плана по финансовой стабилизации «Росгосстраха». По банковским каналам с использованием возможности «Росгострах Банка» страховщику стали поступать финансовые средства поддержки. Их объем составил около 20 миллиардов рублей, утверждает источник.

Собеседник агентства также отмечает, что Хачатуров продолжит руководить компаниями «РГС-Медицина» и «РГС-Жизнь», которые «не попали в периметр сделки» «Росгосстраха» и «Открытия».

В декабре сообщалось, что группа «Открытие» и группа «Росгосстрах» объединяются, чтобы создать крупнейшую в России частную финансовую компанию. Активы объединенной группы должны превысить четыре триллиона рублей, клиентская база — 50 миллионов человек. Кроме того, количество точек продаж компании составит четыре тысячи, а общее число сотрудников — 100 тысяч. Предполагалось, что страховая компания «Росгосстрах», пенсионный фонд «Росгосстраха» и «Росгосстрах Банк» перейдут под контроль «Открытия», а Хачатуров в обмен получит миноритарную долю в холдинге.

«Открытие» — один из наиболее активных консолидаторов в российском банковском секторе. В августе финансовая группа сообщила о завершении юридической процедуры присоединения Ханты-Мансийского банка Открытие к Банку «ФК Открытие». Объединение стало самым крупным в истории российского банковского сектора, его итог — появление банка «Финансовая Корпорация Открытие» с активами в 3,1 триллиона рублей.

Данил Хачатуров пришел в «Росгосстрах» как исполнительный директор в 2002 году, ему принадлежит почти 100 процентов участия в группе. До «Росгосстраха» он был старшим вице-президентом БИН-Банка и первым вице-президентом «Славнефти».