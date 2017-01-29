НАК подтвердил ликвидацию боевиков в Дагестане
Представители национального антитеррористического комитета подтвердили ликвидацию трех боевиков в ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте, передает РИА «Новости».
«На законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по силам правопорядка. В результате последовавшего боеконтакта трое бандитов были нейтрализованы», — сообщили в НАК.
В данный момент проводится осмотр дома, где укрывались боевики, и прилегающей к нему территории, проводится опознание.
Источник: Газета.Ru