Самолеты, летящие в Сочи, из-за погоды отправляют на запасные аэродромы

Ряд самолетов, летевших в Сочи днем 29 января, вынуждены были отправить на запасные аэродромы. Однако с петербургскими рейсами таких проблем не возникло.

В данный момент аэропорт Сочи работает по фактической погоде, сообщает РИА «Новости». Причиной тому стал плотный туман и снегопад. В частности, ряд рейсов из Москвы и Новосибирска были отправлены в Минеральные Воды и Анапу.

Как следует из онлайн-табло сочинского аэропорта, некоторые рейсы задерживаются на вылет. Как правило, речь идет о бортах, направляющихся в столицу.

На онлайн-табло Пулково проблем с сочинскими рейсами нет, утренний рейс благополучно приземлился, ещё один самолёт недавно вылетел из Петербурга и ожидается в Сочи без опозданий. В справочной «Фонтанке» заявили, что решение о приземлении принимает командир, ориентируясь на реальные погодные условия в зоне посадки.

Сейчас в Сочи-1 идёт снег и плохая видимость. Метеорологи ожидают улучшения погоды после 15:00.