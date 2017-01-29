Роналдиньо заявил, что никогда не сможет стать тренером

Известный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, что не сможет стать тренером из-за излишней эмоциональности.

«Я не могу следить за матчем все 90 минут, потому что начинаю сильно переживать. Мне нравится смотреть лучшие моменты игры и голы. Вот почему я никогда не стану тренером», — приводит слова Роналдиньо Goal.

36-летний Роналдиньо осенью 2015 года покинул бразильский «Флуминенсе», после чего не выступал в профессиональных клубах, однако в январе сообщил, что хочет вернуться в футбол в 2017 году.