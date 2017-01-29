Школьник погиб под упавшим с крыши снегом в Башкирии

Трагический инцидент произошел вечером 28 января в Уфимском районе Башкирии. В результате ЧП погиб ребенок, сообщает ГСУ СК по региону.

По версии следствия, несколько подростков катались с горки рядом с водонапорной башней в деревне Дубки. Неожиданно на одного из детей, 13-летнего мальчика, сорвался обледеневший снег.

Травмы оказались смертельными. Причины смерти школьника устанавливают следователи. Процессуальное решение будет принято после проведения проверки.