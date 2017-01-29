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29.01.2017 13:38
1 Комментариев

Светодиоды не зажгли в Петербурге

Российские естественные монополии до 2020 года потратят на модернизацию освещения 300 млрд рублей. Но петербургские производители светодиодов рискуют обанкротиться раньше, чем начнут делить этот рынок.
Светодиоды не зажгли в Петербурге
Пётр Ковалёв/Интерпресс

Два крупнейших петербургских завода по выпуску светодиодной техники — «Оптоган» и «Светлана-ЛЕД» оказались на грани банкротства, несмотря на участие в капитале таких гигантов, как Роснано и Ростех. Причиной кризиса стала чреда управленческих ошибок и завышенные ожидания от нанотехнологического бума, считают участники рынка.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Светлана-ЛЕД». Иск о признании несостоятельной компании, еще несколько лет назад являвшейся одним из крупнейших производителей светодиодов и систем освещения в России, подал Сбербанк. Хотя сумма заявленных требований сравнительно невелика — всего лишь 166 млн рублей, очевидно, ее погашение стало проблемой – «Светлана-ЛЕД» не получала прибыли последние три года и постепенно снижала выручку (по итогам 2015 года эти показатели составили 40 млн рублей и 182,2 млн рублей соответственно). Кроме того, Сбербанк также потребовал банкротства еще двух структур группы компаний – ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» и ООО «ИРСЭТ-ЦЕНТР», но рассмотрение по этим делам отложено.

В госкорпорации Ростех, который получил контроль над «Светланой» в начале 2016 года, не теряют надежды спасти предприятие. «Продолжаются переговоры о реструктуризации долга в части переноса сроков погашения», – сообщили в пресс-службе. Однако неофициально на предприятии признают, что ситуация опасная. «Совокупный объем долга группы компаний достигает 1,5 млрд рублей. Если Ростех не урегулирует ситуацию со Сбербанком, другие кредиторы тоже начнут подавать иски и тогда компания обанкротится», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

На волосок от банкротства находится еще один производитель светодиодного оборудования – «Оптоган», принадлежащий Роснано. За последний год к компании подано множество исков о взыскании задолженности, крупнейший из которых от «Межтопэнергобанка» – на 1,2 млрд рублей. Компанию уже пятый раз пытаются обанкротить: по четырем заявлениям производство прекращено, рассмотрение по пятому, поступившему в конце декабря от юридической компании «Митра», пока не назначено. В 2015 году оборот АО «ПХК», правопреемника АО «Оптоган», упал почти в десять раз к 2014 году – до 49 млн рублей. При этом компания зафиксировала убыток в 263,6 млн рублей против прибыли в 2,5 млн рублей годом ранее.

В «Роснано» на запрос «Фонтанке» сообщили, что в данный момент ПХК ведет переговоры с кредиторами и пытается снизить издержки, чтобы сократить убытки. Однако, по мнению участников рынка, начав испытывать финансовые трудности в 2013 году, компания так и не смогла с ними справиться. «Все, что там осталось — это оборудование по сборке светодиодов и здание завода. Возродить производство можно, но нужны большие инвестиции и понимание технологии», – говорит один из участников рынка.

Главной причиной заката империй света стали завышенные ожидания их собственников от нано-бума – после создания госкорпорации Роснано в 2007 году руководители страны неоднократно отмечали высокую роль нанотеха в различных сферах, в том числе в энергосбережении. Как результат, производство светодиодов, которые должны прийти на смену привычным лампам накаливания, начало привлекать к себе внимание предпринимателей из высшей лиги.

К примеру, «Светлана-Оптоэлектроника», которая выросла из небольшого предприятия, созданного научными сотрудниками Ленинградского физтеха, в 2007 году обрела инвестора в лице Александра Столярова, бизнес-партнера братьев Фурсенко. Компания начала получать от РЖД, Минобороны, Минтранспорта, Росатома и других госструктур и стала заявлять о себе как о лидере производства светодиодного оборудования. В 2011 году в число совладельцев вошел энергетический холдинг «ИнтерРАО», хотя, по словам участников рынка, контроль и фактическое управление продолжил осуществлять Александр Столяров.

Имея столь влиятельных собственников, компания управлялась крайне неэффективно. «Светлана» практически не работала на коммерческом рынке. Основные контрагенты – РЖД и Минообороны – покупали по завышенным ценам. Но с началом кризиса пришли новые менеджеры и отказались платить по такой стоимости, что сильно сказалось на выручке», – говорит Андрей Мирошниченко, коммерческий директор поставщика и установщика светодиодного оборудования «Триалайт».

«Компания привлекала заемное финансирование с 2006 года. Заработанные в тучные годы средства могли бы идти на их погашение, но по факту портфель нарастили еще больше», – рассказал «Фонтанке» источник, близкий к Ростеху. При этом, по его словам, руководство «Светланы» использовало непрозрачные схемы, закупая комплектующие в несколько раз дороже рыночной стоимости. В итоге, когда Ростеху пришлось в добровольно-принудительном порядке войти в состав акционеров «Светланы», та уже находилась в предбанкротном состоянии.

Неэффективное управление виновато и в проблемах «Оптогана». Петербургский стартап, разработавший новую технологию производства светодиодов, в 2008-2009 годах сумел привлечь в соинвесторы «Роснано» и ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Однако вливания не пошли на пользу – в 2013 году убытки некоторых предприятий холдинга кратно превысили выручку, начали копиться долги. Тогда же основатели Алексей Ковш, Максим Одноблюдов и Владислав Бугров покинули компанию. В 2015 году Роснано признало наличие проблем, объяснив их нестабильностью рынка, а также резким увеличением рублевой стоимости импортных комплектующих. Однако более вероятная причина – управленческие ошибки. «Они поставили оборудование на арендованной площадке в Германии, в итоге цикл производства был разорван», – рассказал один из участников рынка. Сыграла роль и постоянная смена менеджмента. В 2016 году Роснано вело переговоры о передаче «Оптогана» Ростеху, но договоренности достичь не удалось.

Поддержка, обещанная инновационной отрасли федеральными властями, пришла с опозданием. Так, принятое в сентябре постановление правительства обязует естественные монополии до 2020 года на 75% заменить существующее освещение светодиодным. Это, по словам экспертов, создаст рынок примерно в 300 млрд рублей. Причем только в 2017 году предприятия должны совершить закупки примерно на 40 млрд рублей.

Однако в какой степени петербургские предприятия смогут поучаствовать в его разделе — пока вопрос открытый. «Светлана» и «Оптоган», еще 3-4 года назад занимавшие ведущие позиции среди российских производителей, сейчас сильно отстали. Другие петербургские производители «Аргос-Электрон» и «Планар Светотехника» работают с небольшими объемами», – говорит Андрей Мирошниченко. По его словам, сейчас среди отечественных производителей лидерами являются рязанские «Световые технологии» и татарстанские «Ферекс» и Ledel. Они занимают 15% рынка, который оценивается в 20-30 млрд рублей. Однако в общей сложности российские компании закрывают лишь 40% потребности в светодиодах. «Остальные 60% – это импорт, преимущественно китайский, конкурировать с ним по-прежнему сложно», говорит он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
terry18
29 января 2017 г. 13:56
Платье голого короля эти светодиоды — дорого и неэффективно. Взятый с потолка срок службы 50000 часов никак не соответствует сроку службы драйверов таких светильников, который намного меньше. Их применение хорошо в световых украшениях, рекламе, светофорах, но не в наружном освещении. Интерес к светодиодным светильникам в их высокой цене, были бы они дешёвыми, никого бы не заинтересовали
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