Светодиоды не зажгли в Петербурге

Российские естественные монополии до 2020 года потратят на модернизацию освещения 300 млрд рублей. Но петербургские производители светодиодов рискуют обанкротиться раньше, чем начнут делить этот рынок.

Два крупнейших петербургских завода по выпуску светодиодной техники — «Оптоган» и «Светлана-ЛЕД» оказались на грани банкротства, несмотря на участие в капитале таких гигантов, как Роснано и Ростех. Причиной кризиса стала чреда управленческих ошибок и завышенные ожидания от нанотехнологического бума, считают участники рынка.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Светлана-ЛЕД». Иск о признании несостоятельной компании, еще несколько лет назад являвшейся одним из крупнейших производителей светодиодов и систем освещения в России, подал Сбербанк. Хотя сумма заявленных требований сравнительно невелика — всего лишь 166 млн рублей, очевидно, ее погашение стало проблемой – «Светлана-ЛЕД» не получала прибыли последние три года и постепенно снижала выручку (по итогам 2015 года эти показатели составили 40 млн рублей и 182,2 млн рублей соответственно). Кроме того, Сбербанк также потребовал банкротства еще двух структур группы компаний – ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» и ООО «ИРСЭТ-ЦЕНТР», но рассмотрение по этим делам отложено.

В госкорпорации Ростех, который получил контроль над «Светланой» в начале 2016 года, не теряют надежды спасти предприятие. «Продолжаются переговоры о реструктуризации долга в части переноса сроков погашения», – сообщили в пресс-службе. Однако неофициально на предприятии признают, что ситуация опасная. «Совокупный объем долга группы компаний достигает 1,5 млрд рублей. Если Ростех не урегулирует ситуацию со Сбербанком, другие кредиторы тоже начнут подавать иски и тогда компания обанкротится», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

На волосок от банкротства находится еще один производитель светодиодного оборудования – «Оптоган», принадлежащий Роснано. За последний год к компании подано множество исков о взыскании задолженности, крупнейший из которых от «Межтопэнергобанка» – на 1,2 млрд рублей. Компанию уже пятый раз пытаются обанкротить: по четырем заявлениям производство прекращено, рассмотрение по пятому, поступившему в конце декабря от юридической компании «Митра», пока не назначено. В 2015 году оборот АО «ПХК», правопреемника АО «Оптоган», упал почти в десять раз к 2014 году – до 49 млн рублей. При этом компания зафиксировала убыток в 263,6 млн рублей против прибыли в 2,5 млн рублей годом ранее.

В «Роснано» на запрос «Фонтанке» сообщили, что в данный момент ПХК ведет переговоры с кредиторами и пытается снизить издержки, чтобы сократить убытки. Однако, по мнению участников рынка, начав испытывать финансовые трудности в 2013 году, компания так и не смогла с ними справиться. «Все, что там осталось — это оборудование по сборке светодиодов и здание завода. Возродить производство можно, но нужны большие инвестиции и понимание технологии», – говорит один из участников рынка.

Главной причиной заката империй света стали завышенные ожидания их собственников от нано-бума – после создания госкорпорации Роснано в 2007 году руководители страны неоднократно отмечали высокую роль нанотеха в различных сферах, в том числе в энергосбережении. Как результат, производство светодиодов, которые должны прийти на смену привычным лампам накаливания, начало привлекать к себе внимание предпринимателей из высшей лиги.

К примеру, «Светлана-Оптоэлектроника», которая выросла из небольшого предприятия, созданного научными сотрудниками Ленинградского физтеха, в 2007 году обрела инвестора в лице Александра Столярова, бизнес-партнера братьев Фурсенко. Компания начала получать от РЖД, Минобороны, Минтранспорта, Росатома и других госструктур и стала заявлять о себе как о лидере производства светодиодного оборудования. В 2011 году в число совладельцев вошел энергетический холдинг «ИнтерРАО», хотя, по словам участников рынка, контроль и фактическое управление продолжил осуществлять Александр Столяров.

Имея столь влиятельных собственников, компания управлялась крайне неэффективно. «Светлана» практически не работала на коммерческом рынке. Основные контрагенты – РЖД и Минообороны – покупали по завышенным ценам. Но с началом кризиса пришли новые менеджеры и отказались платить по такой стоимости, что сильно сказалось на выручке», – говорит Андрей Мирошниченко, коммерческий директор поставщика и установщика светодиодного оборудования «Триалайт».

«Компания привлекала заемное финансирование с 2006 года. Заработанные в тучные годы средства могли бы идти на их погашение, но по факту портфель нарастили еще больше», – рассказал «Фонтанке» источник, близкий к Ростеху. При этом, по его словам, руководство «Светланы» использовало непрозрачные схемы, закупая комплектующие в несколько раз дороже рыночной стоимости. В итоге, когда Ростеху пришлось в добровольно-принудительном порядке войти в состав акционеров «Светланы», та уже находилась в предбанкротном состоянии.

Неэффективное управление виновато и в проблемах «Оптогана». Петербургский стартап, разработавший новую технологию производства светодиодов, в 2008-2009 годах сумел привлечь в соинвесторы «Роснано» и ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Однако вливания не пошли на пользу – в 2013 году убытки некоторых предприятий холдинга кратно превысили выручку, начали копиться долги. Тогда же основатели Алексей Ковш, Максим Одноблюдов и Владислав Бугров покинули компанию. В 2015 году Роснано признало наличие проблем, объяснив их нестабильностью рынка, а также резким увеличением рублевой стоимости импортных комплектующих. Однако более вероятная причина – управленческие ошибки. «Они поставили оборудование на арендованной площадке в Германии, в итоге цикл производства был разорван», – рассказал один из участников рынка. Сыграла роль и постоянная смена менеджмента. В 2016 году Роснано вело переговоры о передаче «Оптогана» Ростеху, но договоренности достичь не удалось.

Поддержка, обещанная инновационной отрасли федеральными властями, пришла с опозданием. Так, принятое в сентябре постановление правительства обязует естественные монополии до 2020 года на 75% заменить существующее освещение светодиодным. Это, по словам экспертов, создаст рынок примерно в 300 млрд рублей. Причем только в 2017 году предприятия должны совершить закупки примерно на 40 млрд рублей.

Однако в какой степени петербургские предприятия смогут поучаствовать в его разделе — пока вопрос открытый. «Светлана» и «Оптоган», еще 3-4 года назад занимавшие ведущие позиции среди российских производителей, сейчас сильно отстали. Другие петербургские производители «Аргос-Электрон» и «Планар Светотехника» работают с небольшими объемами», – говорит Андрей Мирошниченко. По его словам, сейчас среди отечественных производителей лидерами являются рязанские «Световые технологии» и татарстанские «Ферекс» и Ledel. Они занимают 15% рынка, который оценивается в 20-30 млрд рублей. Однако в общей сложности российские компании закрывают лишь 40% потребности в светодиодах. «Остальные 60% – это импорт, преимущественно китайский, конкурировать с ним по-прежнему сложно», говорит он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»