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29.01.2017 13:28

Российские хоккеистки разгромили сборную США на Универсиаде

Хоккеистки сборной России разгромили команду США в стартовом матче группового этапа Универсиады, которая проходит в казахстанской Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, 29 января, завершилась со счетом 7:1. Шайбы в составе российской команды забросили Анна Шохина (3-я и 23-я минуты), Лидия Малявко (5), Фануза Кадирова (11), Ольга Сосина (30), Александра Вафина (35) и Евгения Дюпина (46). За сборную США отличилась Кэтлин Эш (23).

На групповом этапе сборная России также сыграет с хоккеистками из Японии. Официальная церемония открытия Универсиады состоится 29 января и начнется в 16:00 по московскому времени.

Следующая Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.

Источник: Lenta.ru


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