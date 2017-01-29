Глава минфина Германии назвал ошибкой повальный прием беженцев в 2015 году

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в интервью газете Welt am Sonntag признал политику массового приема беженцев, в рамках которой в 2015 году в Германию въехали сотни тысяч людей из стран Ближнего Востока и Африки.

«Мы попытались исправить многое из того, что в 2015 году вышло у нас из-под контроля», — сказал он, отметив, что политикам иногда свойственно ошибаться.

Он подчеркнул, что основным привлекающим фактором для беженцев, направляющихся в Германию, является обилие социальных программ, а также открытость относительно получения пособий.

«Но, по крайней мере, на ошибках можно учиться», — резюмировал он.