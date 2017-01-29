Водолазы за сутки подняли 38 обломков Ту-154

Водолазы в течение суток нашли и подняли на поверхность 38 обломков упавшего над Черным морем Ту-154. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, за это время водолазы осуществили на месте катастрофы восемь погружений под воду.

Как сообщала накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, после завершения анализа записей бортового самописца эксперты пришли к выводу, что причиной катастрофы стали ошибки экипажа.

Эксперты отметили, что до столкновения с водой все системы самолета работали исправно. А еще до расшифровки самописцев взрывотехническая экспертиза обломков лайнера опровергла версию о возможном теракте на борту или его обстреле с земли. Таким образом, единственной версией расследования стала ошибка экипажа.

Самолет Минобороны потерпел крушение в Черном море 25 декабря 2016 года. На борту лайнера, направлявшегося в Сирию из Адлера, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них были военнослужащие, музыканты Ансамбля имени Александрова, журналисты и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.