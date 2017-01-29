СМИ: Ломбертс может уехать в Англию

Защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс может продолжить карьеру в английском «Вест Бромвиче». Клуб из Великобритании готов предложить за трансфер 5,9 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что между петербургским и британским клубом ведутся переговоры.

При этом, по данным бельгийских изданий, Ломбертса в своих рядах хотели бы видеть сразу 4 клуба этой страны – «Андерлехт», «Брюгге», «Гент» и «Остенде».

Разговоры о возможном уходе бельгийского защитника из «Зенита» ведутся давно. Так, в июне 2016 года из уст бывшего спортивного директора клуба Хенка ван Стее звучали слова о том, что игрок готов даже пойти на сокращение зарплаты, чтобы уехать.

Главным препятствием на пути к переходу пока что является сумма отступных – 3 миллиона евро. Вероятно, Ломбертс все же останется в петербургском клубе до конца сезона.

За «Зенит» бельгиец играет с 2007-го. За 10 лет он провел за сине-бело-голубых 285 матчей, забил 11 голов и сделал шесть передач. Игрок – четырехкратный чемпион России.