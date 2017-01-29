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29.01.2017 12:16

Пушков рассказал, чем отличается беседа Трампа с Путиным от разговора с Меркель

Тон беседы российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был теплым в отличие от "делового" разговора Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и "напряженного" с президентом Франции Франсуа Олландом, считает сенатор Алексей Пушков.

Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Непосредственно перед этим Трамп провел переговоры с Меркель, а после разговора с российским лидером побеседовал с Олландом.

"В США отмечают: тон беседы Путина и Трампа был теплым — в отличие от "делового" разговора Трампа с Меркель и "напряженного" общения с Олландом", — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Он добавил, что Киев, Вильнюс, Рига, Таллин, Варшава, Осло, Стокгольм, НАТО "в ужасе" от результатов разговора Путина и Трампа и готовятся к "трудным временам".

Источник: РИА Новости


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