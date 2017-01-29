Новогодние воры элитных игрушек задержаны в Москве

Ноябрь – декабрь 2016 года выдался убыточным для столичного магазина, торгующего дорогими игрушками. Мошенники обманным образом воровали из него элитный товар. Об этом 29 января сообщила пресс-служба МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, под подозрением находятся четверо мужчин. По версии следствия, аккурат перед Новым годом сотрудники магазина игрушек заказывали товар в своей же торговой точке через Интернет. А потом просто меняли дешевую продукцию на элитную. Перепродавали украденное через сеть или в розничных магазинах.

Ущерб от деятельности «квартета» оценивается более чем в 250 тысяч рублей. Сейчас все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.