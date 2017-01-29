Информатор WADA Степанова: в России не верят, что можно обойтись без допинга

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) легкоатлетка Юлия Степанова заявила, что традиции употребления допинговых средств в российском спорте слишком укоренены.

«Это будет трудно изменить, потому что для этого необходимо менять менталитет. Многие нынешние российские тренеры сами были спортсменами, тренировались в системе СССР.

Им трудно поверить, что есть другой способ добиваться результата. Когда я работала в России, все говорили, что невозможно обойтись без допинга. Хочу доказать, что это не так», — цитирует Степанову Reuters.