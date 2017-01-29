Петербуржец организовал на КАДе алкогольный ларек

Житель Петербурга привлечен к административной ответственности за нелегальную предпринимательскую деятельность. На его точке, находившейся на 53-м километре КАД, полицейские изъяли почти 400 литров спиртных напитков.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу 29 января, петербуржец устроил нелегальную продажу алкоголя на кольцевой неподалёку от Кудрово. После визита полицейских мужчина лишился 375 литров спиртных напитков на общую сумму около 70 тысяч рублей.

За предпринимательскую деятельность без лицензии мужчине грозит штраф до двух с половиной тысяч рублей. Изъятый алкоголь отправили на склад временного хранения.