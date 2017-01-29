Петербуржец спустя 21 год начал разыскивать ушедшую из дома жену

Петербуржец через два десятка лет озадачился поисками бывшей жены. Женщина, с которой он за это время успел развестись, ему понадобилась отнюдь не из романтических побуждений, а для решения квартирного вопроса.

Как стало известно «Фонтанке», 64-летний мужчина обратился с заявлением в полицию 27 января. По предварительной информации, его жена в 1996 году собрала вещи и ушла из их квартиры на улице Брянцева. Мужчина за это время развёлся и благополучно забыл о существовании женщины, но через 21 год квартирный вопрос заставил его озадачиться поисками бывшей супруги.

Куда направилась женщина, предстоит выяснить полиции.