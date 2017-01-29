Женщина, прыгнувшая с ребенком под поезд в московском метро, умерла

Женщина, накануне прыгнувшая под поезд на станции столичного метро "Молодежная", умерла в больнице, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, она скончалась в 23:35 в субботу, 28 января.

Инцидент произошел накануне днем. На станции "Молодежная" женщина с девятилетней девочкой упали на рельсы. Пострадавших доставили на вертолете в городские больницы. Сейчас ребенок находится в коме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.