В Подмосковье задержали группу похитителей бизнесмена

Пятеро мужчин задержаны в Шатурском районе Московской области. Их подозревают в похищении бизнесмена и требовании выкупа, сообщает в воскресенье пресс-служба ГСУ СК по региону.

По версии следствия, 40-летний предприниматель из города Дзержинский был похищен в поселке Шатурторф вечером 26 января. Мужчину привезли в квартиру одного из домов на Минской улице в столице. Там его удерживали пять человек. 28 января сотрудникам полиции удалось освободить заложника. В следствии отмечают, что с жены бизнесмена требовали 30 миллионов рублей.

Похитителями оказались пятеро мужчин. Все жители Липецка и Москвы.

По факту пропажи человека возбуждено уголовное дело. Преступники задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.