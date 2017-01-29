На Светлановском таксист вместо денег получил удар по голове

Пассажиры ограбили таксиста на Светлановском проспекте в Петербурге в ночь на воскресенье.

Как стало известно "Фонтанке", около половины первого ночи 29 января пассажиры напали на таксиста, который привёз их к дому 38 по Светлановскому проспекту. По предварительной информации, мужчине пригрозили похожим на пистолет предметом, после чего ударили по голове и сбежали, прихватив три тысячи рублей и телефон. Двое нападавших скрылись в парадной ближайшего дома, а пострадавший отправился в полицию с заявлением.

Проводится проверка.