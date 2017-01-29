На Искровском ночью горячая вода залила припаркованные автомобили

Ночью 29 января очевидцы заметили, что припаркованные возле 26 и 28 домов по Искровскому проспекту машины заливает горячей водой. В ГУП "ТЭК" "Фонтанке" сообщили, что авария локализована, а владельцы автомобилей в предприятие не обращались.

Пресс-секретарь ГУПа также сообщил, что в зону аварии на трубе 250 мм попали 10 жилых домов, из них только в четырёх вода в трубы подаётся по пониженным параметрам. Труба лопнула около четырёх утра около 32 дома по Искровскому проспекту.

Течь уже локализована, к полудню теплоснабжение должно вернуться в дома в полном объёме.