В Воронеже задержали подозреваемого в нападении с ножом на петербурженку

Подозреваемый в нападении на петербурженку в парадной на Васильевском острове задержан в минувшую субботу в Воронеже. На его поиски ушла неделя.

Как стало известно "Фонтанке", 25-летнего мужчину задержали в Воронеже 28 января. Девушка, которую он предположительно ограбил и изрезал, скончалась в больнице.

Как писала "Фонтанка", преступление произошло 21 января около 9 утра в парадной 48 дома по третьей линии Васильевского острова. Разбойник забрал сумку и тяжело ранил жертву. Из-за ударов ножом в грудь, шею, печень и лицо женщина позже скончалась в больнице.

Подозреваемый заключён под стражу. Уголовное дело переквалифицировано со статьи разбой на убийство.