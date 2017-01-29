В дагестанском Хасавюрте силовики блокировали укрытие боевиков

После введения режима КТО в дагестанском Хасавюрте силовики блокировали дом, в котором укрываются боевики. Об этом 28 января заявил представитель оперативного штаба по республике, передает РИА «Новости».

«В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий была обнаружена группа боевиков, которая укрывается в частном домовладении в городе Хасавюрте. Боевики — из местной бандгруппы», — сказал он.

Точное количество боевиков неизвестно.