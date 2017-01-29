Запрет на въезд в США из семи стран затронул экипажи самолетов

Ограничение на въезд в США гражданам семи стран Среднего Востока распространяется и на членов экипажей самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письменное заявление Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Так, в заявлении сообщается о путанице, возникшей в индустрии из-за нового указа. Авиакомпании могут столкнуться с проблемами в планировании полетов экипажей, кроме того, сократится пассажиропоток. Например, в 2015 году США посетили около 35 тыс. граждан Ирана.

«Большая часть этих события произошла в течение одной недели и в то время, когда команда IATA, занимающаяся упрощением формальностей при международных перевозках, оказалась в служебной поездке», — говорится в заявлении компании. В связи с этим ответ IATA «был дан медленнее, чем планировалось», сообщили в ассоциации.

Указ президента США Дональда Трампа на 90 дней ограничивает въезд на территорию Соединенных Штатов гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

При этом, по данным IATA, владельцы грин-карт из указанных стран под данный запрет не попадают. Впрочем, в администрации президента США уточнили, что владельцам грин-карт придется прийти в Консульство США для проверки, сообщает Reuters.

Ранее Федеральный суд в Бруклине частично приостановил исполнение указа Трампа. Суд разрешил временное пребывание гражданам семи стран Среднего Востока, которые уже прибыли в США и были задержаны в аэропортах. Решение суда затронуло 375 человек: 109 из них приехали в США, где им отказали во въезде, 173 человека не были допущены представителями авиакомпаний в самолеты еще в аэропортах вылета.