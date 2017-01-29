Из-за пожара в коммуналке в Павловске эвакуировали 20 человек

Серьезный пожар тушили утром 28 января в Петербурге. Сначала загорелась комната в коммунальной квартире, но потом огонь перекинулся на второй этаж.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, сообщение о возгорании в доме 15 по Детскосельской улице поступило в 06:36. На месте оказалось, что загорелась обстановка в одной из комнат коммунальной квартиры. Изначально площадь пожара составляла около 20 квадратных метров. Однако позже возгорание произошло и на верхнем этаже. Там тушат еще 15 квадратных метров.

Из дома эвакуировали 20 человек. О пострадавших в данный момент неизвестно.

В 06:49 ранг пожара был повышен до 1БИС. Однако к 08:02 его удалось локализовать. Сейчас на месте работают 17 единиц техники, из них 10 – от МЧС.