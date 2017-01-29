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29.01.2017 00:15

Россияне Ковтун и Коляда выиграли серебро и бронзу ЧЕ по фигурному катанию

Российский фигурист Максим Ковтун стал серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящему в чешской Остраве. Другой россиянин Михаил Коляда завоевал бронзу. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В субботу, 28 января, спортсмены представляли произвольную программу. Ковтун получил 172,27 балла, набрав в сумме 266,80 балла. Коляда получил за произвольный прокат 166,22 балла, заработав в сумме 250,18 балла. Чемпионом Европы стал испанец Хавьер Фернандес (294,84 балла).

Фернандес стал пятикратным чемпионом континента. Ковтун поднимается на пьедестал почета чемпионата Европы третий год подряд. До этого он завоевывал серебро в 2015 году и бронзу в 2016, для Коляды награда стала первой на крупных международных турнирах.

Источник: Lenta.ru


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