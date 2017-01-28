Во время взрыва на АЗС в Махачкале пострадал человек

Инцидент произошел вечером 28 января. Один человек пострадал в результате взрыва на АЗС в Махачкале, пожару был присвоен второй ранг по вызову, сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС.

"В 23.00 мск пожар локализован. Есть один пострадавший, который доставлен в ожоговый центр. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Причины и ущерб устанавливаются. Пожару присвоен второй ранг по вызову", — рассказал собеседник.

Он добавил, что на ликвидацию происшествия от МЧС привлечены 12 машин и 27 человек личного состава.