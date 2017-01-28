Главный тренер «Зенита» объяснил, почему на сборах отсутствуют Кержаков и Новосельцев

Нападающий Александр Кержаков и защитник Иван Новосельцев не поехали с «Зенитом» на сборы в Испанию из-за недостаточной готовности. Об этом сегодня, 28 января, рассказал главный тренер петербургской команды Мирча Луческу.

— Надолго ли выбыли Александр Кержаков и Иван Новосельцев?

— Говорил еще перед сбором — те игроки, которые не готовы полностью, лучше останутся в Петербурге и будут заниматься по индивидуальной программе, – цитирует Луческу официальный сайт «Зенита». – Когда будут готовы, тогда и начнут работать в общей группе. Возможно, это произойдет, когда мы вернемся в Петербург.

Напомним, в воскресенье «Зенит» одержал вторую победу на сборах в Испании. Со счетом 2:0 была обыграна польская «Легия».