Кремль рассказал о разговоре Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и США Дональд Трамп во время телефонного разговора 28 января обсуждали как международные проблемы, так и совместную работу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, во время общения президентов речь шла о борьбе с терроризмом, иранской ядерной программе и арабо-израильском конфликте. Также Путин и Трамп не могли обойти и кризис на Украине.

Главной угрозой руководители России и США по-прежнему видят международный терроризм. В ближайшее время, в частности, должна быть налажена координация действий по борьбе с запрещенным в нашей стране ИГИЛ и другими группировками, существующими в Сирии.

Также Владимир Путин и Дональд Трамп приняли решение проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.