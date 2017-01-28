Еще
00:13 29.01.2017
Новость часа
28/01
Главный тренер «Зенита» объяснил, почему на сборах отсутствуют Кержаков и Новосельцев
Пришлите свою новость!
28/01
Во время взрыва на АЗС в Махачкале пострадал человек
28/01
Главный тренер «Зенита» объяснил, почему на сборах отсутствуют Кержаков и Новосельцев
28/01
Кремль рассказал о разговоре Путина и Трампа
28/01
Американцы засняли пугающее нашествие птиц
28/01
Умер клавишник группы Black Sabbath Джефф Николс
28/01
Свадебный кортеж рухнул в реку на Мадагаскаре. Погибли 45 человек
28/01
В Кудрово за вымогательство задержан бывший сотрудник Гидромета
28/01
Дубль Кокорина принес «Зениту» вторую победу на сборах в Испании
28/01
В бассейне на Урале утонул школьник
28/01
Поклонская назвала Украину «временно оккупированной территорией»
28/01
У музыканта группы "Бахыт-Компот" украли гитару
28/01
ЦСКА подписал контракт со своим бывшим нападающим
28/01
В ДТП на «Скандинавии» пострадали семеро
28/01
Маккейн пообещал затруднить Трампу процесс снятия санкций с России
28/01
Умерла вдова Владимира Зельдина
28/01
На "Брусничном" скопились двухчасовые пробки на въезд в Россию
28/01
Вице-губернатора Говорунова отправили в Москву на совещание по президентским выборам
28/01
Боброва и Соловьев завоевали бронзовые медали ЧЕ в танцах на льду
28/01
Краснодарское «Динамо» бойкотировало матч чемпионата России по волейболу
28/01
Младенец пострадал в ДТП в Ленобласти
28/01
В Петербурге задержан создатель сайта «Шалтай-Болтай»
28/01
Рабочие получили травмы, выпрыгивая из подъемного крана в Москве
28/01
В Пушкине прошел турнир по единоборствам в честь легендарного Бати
28/01
Минобороны бросило новые силы на строительство железной дороги в обход Украины
28/01
РПЦ: Противники передачи Исаакиевского собора представляют политические силы
28/01
Олланд призвал ответить на заявления Трампа о Brexit
28/01
Россия согласилась приютить украинских авиаконструкторов
28/01
Берлускони предъявлены обвинения в подкупе свидетелей
28/01
Турция готова принять в 2017 году пять миллионов российских туристов
28/01
Сотрудники музея уговорили активистов покинуть Исаакиевский собор
28/01
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана
28/01
Депутаты предложили штрафовать катающихся по диким снежным склонам
28/01
Моуринью назвал причины неудачного выступления «МЮ» в чемпионате Англии
28/01
Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить
28/01
Додон заявил, что Евросоюз обманул ожидания граждан Молдавии
28/01
Собиравшийся повторить берлинский теракт в Одессе убийца покончил с собой
28/01
В «Пятнице» рассказали о блокировке Dailymotion за «Ревизорро» и «Пацанок»
28/01
В России зафиксировали дефицит ингредиентов для Whiskas и Pedigree
28/01
В Исаакий вызван ОМОН
28/01
Российский скелетонист Александр Третьяков победил на этапе КМ в Кенигзее
28/01
СМИ узнали причину смерти первого главы ЛНР Валерия Болотова
28/01
В Швеции скончался всемирно известный фотограф Нильссон
28/01
В Петербурге сохранится туманная погода
28/01
Участники St. Petersburg LadiesTrophy2017 узнали соперников по первому кругу
28/01
Российские биатлонистки оказались на пьедестале в гонке преследования ЧЕ
28/01
Похитителя старинных икон задержали в Туле
28/01
Падение женщины с ребенком в московском метро назвали покушением на убийство
28/01
Петербургские автомобилисты не справляются с гололедом и туманом
28/01
Абрамовичу предложили арендовать стадион для «Челси» на 999 лет
28/01
Мэр Берлина написал письмо Трампу
28/01
На Марсовом поле завершаются акции в поддержку и против передачи Исаакиевского собора РПЦ
28/01
В почтовом терминале Пулково был переполох из-за учебной мины
28/01
Правительство не намерено вводить ограничения на наличные при покупках
28/01
С. Уильямс переиграла свою сестру Винус и в седьмой раз победила на Australian Open
28/01
Полиция подсчитала участников акций по передаче Исаакия РПЦ
28/01
Женщина и школьник упали на рельсы в московском метро
28/01
В петербургском отделе полиции задержанный до смерти избил сокамерника
28/01
Дворкович рассказал о переговорах с Белоруссией по газу
28/01
Резник объявил о начале подготовки референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ
28/01
На проспекте Александровской Фермы прорыв и отключение тепла
28/01
Митинг на Марсовом поле: вид сверху
28/01
Бизнесмена с плохой репутацией избили и обстреляли в Петербурге
28/01
СМИ: неизвестные удалили электронные письма убийцы посла Карлова
28/01
Депутат Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея»
28/01
Россиянин Логинов победил в гонке преследования на ЧЕ, Гараничев — второй
28/01
Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе
28/01
Цукерберг выступил против указа Трампа о беженцах
28/01
На Марсовом поле начались митинги за и против передачи Исаакия РПЦ
28/01
Шарапова выпустит автобиографию
28/01
Дочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.01.2017 23:10
7 Комментариев

Кремль рассказал о разговоре Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и США Дональд Трамп во время телефонного разговора 28 января обсуждали как международные проблемы, так и совместную работу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, во время общения президентов речь шла о борьбе с терроризмом, иранской ядерной программе и арабо-израильском конфликте. Также Путин и Трамп не могли обойти и кризис на Украине.

Главной угрозой руководители России и США по-прежнему видят международный терроризм. В ближайшее время, в частности, должна быть налажена координация действий по борьбе с запрещенным в нашей стране ИГИЛ и другими группировками, существующими в Сирии.

Также Владимир Путин и Дональд Трамп приняли решение проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.

«Трамп пожелал счастья и процветания российскому народу. В целом беседа прошла в позитивном и деловом ключе», – рассказали в Кремле.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (7)
Solevik
28 января 2017 г. 23:39
Майдауны завтра побегут скупать либо чемоданы, либо верёвки и мыло: ведь ни слова о Великой Украине не прозвучало (((
sorry
28 января 2017 г. 23:31
follyflly:
C3RvqUCXUAQL_WP
anarchist
28 января 2017 г. 23:25
Schwarzfahne:
теперя метро , масло и квартплата подешевеют
...в Нью-Йорке
follyflly
28 января 2017 г. 23:23
IMG_2217
Schwarzfahne
28 января 2017 г. 23:20
счастье — то какое — пацаны за жизнь терку перетёрли. теперя метро , масло и квартплата подешевеют
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06

МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство

В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55

Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение

На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07

Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов

Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кремль рассказал о разговоре Путина и Трампа
Американцы засняли пугающее нашествие птиц
Умер клавишник группы Black Sabbath Джефф Николс
В Кудрово за вымогательство задержан бывший сотрудник Гидромета
Поклонская назвала Украину «временно оккупированной территорией»
Маккейн пообещал затруднить Трампу процесс снятия санкций с России
Умерла вдова Владимира Зельдина
В Петербурге задержан создатель сайта «Шалтай-Болтай»
В Пушкине прошел турнир по единоборствам в честь легендарного Бати
Минобороны бросило новые силы на строительство железной дороги в обход Украины
Леонид Исаев: «Мы хотим усидеть в Сирии на двух стульях»
Как защитили Ленинград от итальянского флота
Жан Татлян — о сыре и мафии от шоу-бизнеса
Андрей Мовчан: «Дайте этим русским делать всё, что хотят», – скажет Трамп»
"Всем надо брать пример с Путина, а Трампу пора делать генетический паспорт"
Просто бить надо аккуратно
Ритуальная избушка на законных ножках
Дадин рвётся на свободу через КС
Евреи в Петербурге были всегда
Полина Осетинская: "Закон о побоях" - шаг в каменный век
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить

В Петербурге сохранится туманная погода

Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий

Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками

скриншот с сайта youtube

Вышенков: Ладно, что Пиотровский — еврей, так Толстой — тоже

Новости компаний
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.