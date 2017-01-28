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28.01.2017 22:23

Свадебный кортеж рухнул в реку на Мадагаскаре. Погибли 45 человек

Вблизи мадагаскарского города Анджозоробе в результате падения свадебного кортежа в реку погибли по крайней мере 45 человек, включая молодоженов, передает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что в грузовике находились около 70 родственников молодожёнов. На данный момент о причинах ДТП не сообщается.

«45 человек, включая девять детей, 27 женщин и девять мужчин, погибли на месте, в то время как ещё 24 человека получили ранения во время инцидента», — цитирует агентство слова мэра города.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения автобуса в ущелье в Израиле на западном берегу реки Иордан погибли по крайней мере два человека, 20 пострадали.

Источник: Газета.Ru


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